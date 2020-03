Eesti uudised TUNNE KELAM: Eesti Kongressita võinuks kõik ka teisiti minna Arvo Uustalu , täna, 21:10 Jaga: M

RAHUL: Tunne Kelam tõdeb, et meil võinuks ka kehvemini minna. Just Eesti Kongress oli see, mis andis õiged suunad kätte. Foto: Rauno Vahtre

„Oleme teostanud tegelikult võimatu, kuid seda võimalike ja seaduslike vahenditega,“ ütles Tunne Kelam Eesti Kongressi avaistungil 11. märtsil 30 aastat tagasi.