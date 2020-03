Maailm SUUR KAKALUNG AUSTRAALIAS: tualettpaberihullus ajab inimesed rüselema Ohtuleht.ee , täna, 20:25 Jaga: M

Kuldaväärt kaup. Foto: ARNO SAAR

Koroonapaanikas Austraalias on üks nõutumaid kaupu tavalised tualettpaberirullid. Kartuses, et haiguspuhangu korral peab tualetis ebamugavust taluma, on pannud inimesi paberit kuhjade viisi kokku ostma.