Äsja Roomast naasnud Oudekki Loone riigikokku siiski ei lähe 

Õhtuleht kirjutas eelmine nädal , et teadaolevalt on rahvasaadikud omavahel arutanud, kas ja mida saab teha Oudekki Loonega, kes viibis Itaalias ja võis uuel nädalal tööle ilmuda – saadikut ei saa takistada.

Keskerakondlane võttis ise vastu aga otsuse tööle mitte ilmuda ning lubas töötada kodust. "Tänases olukorras on ilmselge, et käitun nii nagu terviseamet soovitab: töötan kaks nädalat kodust, et mitte kellegi tervisega riskida," teatas Loone Facebookis.