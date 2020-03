Seksuaalkuritegudes süüdistatava Soome moemagnaadi pidudel käisid ka eestlannad

Veebruari keskel kaebas kümme naist moehiiu New Yorgis kohtusse, süüdistades teda aastatel 2008–2015 toimunud seksuaalkuritegudes. Need leidsid süüdistuse järgi aset Bahama saartel, kus moeärimehel on hiiglaslik häärber Nygård Cay. Naised süüdistavad teda muu hulgas vägistamises ja uimastamises. Mitmel puhul sunniti naisi seksile ja nad pidid moetuusa haaremisse uusi liikmeidki värbama. Kolm süüdistajat olid juhtunu ajal 15aastased, üks aga alles 14.