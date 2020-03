Tähelepanu, üheksandikud: katsed Tallinna gümnaasiumidesse lükati edasi 

"Ühiskatsed on edasi lükatud, katseid 14. märtsil ei toimu," seisab praegu ühiskatsete kodulehele. "Toetudes kooli pidaja (Tallinna Haridusamet) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusele seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga on Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsed edasi lükatud."



Leheküljel on kirjas, et täpsem info uue toimumisaja kohta ilmub esimesel võimalusel, praegu see veel teada ei ole.