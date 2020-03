Juhtkiri | Viirus näksib majandust ja pensionifonde 

Järgmine loogiline küsimus on: kuidas jaguneb kahjude kandmine? Kui viirus tõmbab reisimistele pikemaks ajaks piduri, siis kas lennu-, laeva- ja turismifirmade, hotellide, restoranide ja turismitalude püsimajäämine on ainult nende mure või paneb riik õla alla ja aitab neil raskematel aegadel kuidagi vee peale jääda? Viiruse kauaaegne levik võib pakkuda kohalikele firmadele väljakutse saada edaspidi ilma Hiina tarneteta hakkama, kuid samamoodi on raskendatud meie ettevõtete eksport. Kui lastelaul ütles, et Inglismaa oli lukku pandud, siis nüüd on peale brittide EList lahkumise lukku pandud Itaalia – Euroopa üks suurema majandusega riike. Kas saame edaspidi hakkama, kui piirid on pikka aega lukus ja kaubad ei liigu?