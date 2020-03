SUUR RAHARÖÖV: relvastatud jõuk pani Tšiili lennujaamast vehkat üle 13 miljoni euroga 

Jõudnud laoni, kus raha ühes kaubikus edasitoimetamist ootas, nõudsid vargad turvatöötajatelt relva ähvardusel, et nood ukse avaksid. Üks turvameestest sai kohaliku meedia sõnul toimuva käigus tõsise peavigastuse, kuid hukkunuid intsidendis õnneks polnud.

Tšiili politsei on veendunud, et kurjategijad said rahasaadetise kohta kelleltki lennujaamas siseinfot. Raha jõudis lennujaama vaid mõni tund varem. Tšiili meedia tituleeris rahavarguse juba sajandi rööviks.