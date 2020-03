Ene Pajula | Mammile on alati tundunud, et Jeesus oli homo, sest piltidel on ta alati kõrvuti ilusa poisi apostel Johannesega 

Kõik räägivad viirustest, aga mammi mõtles hoopis naiste peale. Nimelt käis ta märtsi algul korraga nii Neitsi Maarjale pühendatud näitusel Nigulistes kui ka naiskunstnike – „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ – näitusel Kumus. Ja 8. märts on meil tavapäraselt ikka naistepäev. Tõsi, seda päeva jälitab meie avalikus ruumis teatud punane needus: nii mõnigi ütleb, et see on nõukaaegne püha ja kõik, mis puudutab seda aega, tuleks seljataha jätta. Jah, nõukogude ideoloogia kaaperdas nii mõnegi hea asja, nagu seda on teinud mitmed teisedki ideoloogiad. Mis ometi ei tähenda, et asi ise oleks vale.