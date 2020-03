Eesti korvpallipaar sattus Põhja-Itaalias koroonalõksu! „Haiglates on seis ikka päris paha.“ 

Tammik nentis Õhtulehega kõneldes, et ega tal pole praeguse olukorra kohta Põhja-Itaalias kuigi palju lisada. „Kui internetist lugeda, mis Itaalias toimub, siis see ongi reaalne elu. Haiglates on seis ikka päris paha,“ rääkis ta. „Isiklikust perspektiivist rääkides oli alguses ikka mõte, et äkki mõeldakse või paanitsetakse üle. Ega see tore ei ole, kui haigus ümberringi levib ja loed meediast iga päev palju inimesi on haigestunud, palju sureb… Ise ma ei karda haigeks jääda, aga reaalsus on see, et inimesed jäävad haigeks.“