Eesti uudised ÕL VIDEO | MIS HÜGIEEN?! Tallinna ühissõidukijuhid teevad pauside ajal kõike muud kui puhastustöid Johanna-Kadri Kuusk , täna, 16:24

Foto: Robin Roots

Terviseamet on korrutanud üha uuesti, kui tähtis on koroonaviiruse vältimisel hea hügieen. Kuidas on lood avaliku ruumi ja ühistranspordiga? Õhtulehe videograaf jälgis kolme tunni jooksul busse ja tramme, mis seisid Tallinna ühistranspordiliinide viies erinevas lõpp-peatuses. Kas me tabasime üheainsagi sõidukit puhastanud juhi? Õige vastus on: ei!