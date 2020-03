Eesti uudised Kas koroonaviirus sunnib Tallinna busse rohkem puhastama? Johanna-Kadri Kuusk , täna, 16:24 Jaga: M

Niisuguste vahenditega demonstreeriti puhastamist Lux Expressi reisibussis, millega oli sõitnud Eestis esimesena tuvastatud koroonaviirusega nakatunu. Tallinna ühissõidukijuhid midagi taolist päevaste puhkepauside ajal kätte ei võtnud. Foto: Teet Malsroos

Terviseamet on korrutanud üha uuesti, kui tähtis on koroonaviiruse vältimisel hea hügieen. Kuidas on lood avaliku ruumi ja ühistranspordiga? Õhtulehe videograaf jälgis kolme tunni jooksul busse ja tramme, mis seisid Tallinna ühistranspordiliinide viies erinevas lõpp-peatuses. Kas me tabasime üheainsagi sõidukit puhastanud juhi? Õige vastus on: ei!