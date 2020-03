Edasisammud: Viru vangla kartserid saavad kraanikausid 

Õiguskantsleri nõunik väisas ette teatamata Viru vanglat mullu novembris, et näha, kas vangla kartserid vastavad õigusaktidele ja on vajalikult määral sisustatud. Nõunik pani kirja, et kummaski kambris ei olnud kraanikaussi, mistõttu valgus ja pritsis kraanist vett kambri põrandale ning magamisasemele. Lisaks täheldati, et kambrites pole piisavalt loomulikku valgust ning kinnipeetavate pole asjade hoidmiseks hoiukohta.

„Palun inimeste õiguspärase kohtlemise tagamiseks need puudused kõrvaldada,“ kirjutas õiguskantsler Ülle Madise mullu 17. detsembril Viru vangla direktorile.

Esmaspäeval teatas vangla direktor Marek Aas õiguskantslerile, et tähelepanekuid saab arvesse võtta mõlema kartseri puhul. Aas selgitas kirjas, et nüüd on vastavalt vangla sisekorraeeskirja määrusele riidenagid ja toru, millel saab vajadusel kuivatada isiklikke riideid. Kohendusi on tehtud ka akendega, kust on eemaldatud metallvõrgud.

Hoiukapp on tellitud ja hügieenitingimuste parandamiseks plaanikase kraani alla betoondetaili, mis väldib vee voolamist põrandale. Kraanikausi puudumine lahendatakse koostöös hoone haldja ehk riigi kinnisvaraga, mis on tellimas lahendust, kus on olemas nii tavapärane tualettpott kui ka kraanikauss.