VEEL 16 AASTAT! Riigiduuma leidis võimaluse Putini võimule jätmiseks 

Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin kuulutas seejärel välja vaheaja, et konsulteerida riigiduuma fraktsioonide juhtidega. Ühtse Venemaa fraktsiooni juht Sergei Neverov avaldas koheselt Tereškova ettepanekule toetust. Seejärel saabus riigiduumasse Putin ja ütles kõnepuldist, et tugev presidendivõim on Venemaal hädavajalik ning ta mõistab Valentina Tereškova ettepanekut.

Vladimir Putin rõhutas, et kahe järjestikuse tähtaja piirang peaks jääma kehtima, kuid pärast põhiseaduse uuendamist võiks presidendi ametiaegade lugemist taas nullist alustada küll. Riigipea lisas, et selle ettepaneku võiks panna 22. aprillil koos teiste parandusettepanekutega rahvahääletusele, kuid seda juhul, kui konstitutsioonikohus kinnitab, et see ei lähe vastuollu põhiseadusega.