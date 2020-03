Töötukassa: viimane aeg on meie tegevust nüüdisajastada 

Tervitame praegust debatti, 20 aasta järel on avanenud võimalus seni kehtinud korda muuta. Viimane aeg on seda nüüdisajastada. Töö vormid on täna teised kui 20 aasta eest, töötukassa vahendid võimaldavad muutusi. Nüüd peavad seadusloojad tegema kõik, et leida uusi võimalusi, lahendusi. Need muutused peavad olema nii põhjalikud ja head, et nendega taas mitu aastat saaks töötukassa tegutseda ja inimesi aidata. Praeguse süsteemi suurim puudus, millele oleme tähelepanu juhtinud, on see, et hüvitist saavad liiga vähesed.