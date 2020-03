„JÄRGMINE PEATUS“ 200. OSA | Hullumeelne perekond! Kaks pisikest last kaasa ja seljakotiränduritena Aasiasse! 

Ülane räägib saates põnevatest seiklustest, mille nad on läbi teinud – sõitnud kanu täis bussis ühest riigist teise, neljakesi ühel motorolleril kruiisinud ning pikalt matkanud (põnnid pidid ise kõndima). Kuigi üks tema lastest ohkas viimati Vietnami-Laose rännakul, et tahaks hoopis lasteaias olla, leiab Ülane, et taolised reisid arendavad lapsi palju.