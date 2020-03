LOOTUSKIIR: kas Hiina on koroonaviirust seljatamas?

11 miljoni elanikuga Wuhan on olnud ranges karantiinis alates 23. jaanuarist ja veel ei ole teada, kui kaua karantiin veel kestab. Siiski anti teisipäeval teada, et tervete inimeste liikumispiiranguid Wuhanis ja Hubei provintsis leevendati.

XI Jinping Wuhanis. Foto: Facebook.com/PeoplesDaily

Lootust sisendab ametlik statistika, mille järgi lisandus Hiinas viimase ööpäeva jooksul vaid 26 uut haigusjuhtumit ning suri 17 patsienti. Kokku on Hiinas diagnoositud 80 757 nakatunut. Neist on paranenud 60 106 ja surnud 3136 inimest.Ka Lõuna-Koreas vähenes uute nakatunute ja surnute arv. Esmaspäeval lisandus 131 haigestunut, mis viimase kahe nädala jooksul väikseim arv. Surmajuhtumeid registreeriti vaid üks. Kokku on Lõuna-Koreas 7513 nakatunut ning Covid-19 haigusesse on surnud 54 inimest.