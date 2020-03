Kommentaar Küsimus | Kas Eesti viirusebuss desinfitseeriti õigesti? Arvamustoimetus , täna, 12:12 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Viirushaige Eestisse vedanud bussi desinfitseerimise video on tekitanud palju küsimusi, sest erinevalt näiteks Kristiine gümnaasiumi kaitseriietuses ja maskides desinfitseerijatest käis bussipuhastaja ilma erivahenditeta ja paljakäsi ühe ja sama lapiga üle istme lauakese, käetoe ja ka põranda ning teatas, et sellega on viiruse risk minimeeritud. Kas tõesti lapiga kergest ülepühkimisest piisab, et viirusest lahti saada? Kas bussifirma on järginud elementaarseid hügieenireegleid, kui koristaja ühe ja sama lapiga käib üle nii laua, istme kui ka põranda? Kas põrandakaltsuga tohib istmeid ja laudu puhastada? Kuidas tegelikult peaks puhastama pindu ja pehmeid istmeid, mida on puutunud ja täis köhinud viirusekandja?