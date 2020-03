TERVISEAMET: teisipäeval lisandus Eestis kolm uut koroonaviirusesse nakatunut 

Ester Öpik, terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja, teatas teisipäeva pärastlõunal toimunud pressikonverentsil, et tänaseks on kõikides Euroopa Liidu majanduspiirkonna riikides registreeritud koroonaviiruse juhtumid.

Ta ka ütles, et täna lisandus veel ka kolmas nakkusjuhtum. "Ta pärineb Põhja-Itaaliast, aga ühtegi lendu seotud ei ole, sest teame hästi, et kui inimesel puuduvad sümptomid, siis ta pole teisele ohtlik. Tänaseks on ta mõnda aega olnud kodus," ütles terviseameti ekspert.

"Kõigil 13 inimesel, kes on andnud positiivse proovi, on seisund stabiilsed ja üsna kerged vormid haigusest," sõnas Öpik. "Üks inimene viibib tänaseni haiglas, kuigi tema tervis pole kuidagi ohus. Eksperdid on väljendanud, et osad inimesed võivad põdeda üldse ilma sümptomiteta, mõned kaks nädalat, mõned rohkem. Kui inimene on andnud positiivse proovi, peab ta andma kaks negatiivset proovi, et kuulutada ta terveks," seletas Öpik, lisades, et terviseameti jälgimisel on praegu umbes 200 inimest ning kokku on tehtud 370 Covid-19 testi.

Ta lisas, et üks positiivse proovi andnud inimene sai infot, kuidas käituda, terviseameti jagatavast juhendmaterjalist. "See juhendas teda jälgima, vajadusel kodus püsima ja teadis täpselt, kuidas toimida, kui tekkisid sümptomid."

Öpik kutsus tööandjad üles tulema vastu enda töötajatele. "Tööandjad - palun olge paindlikud, andke võimalus teha kaugtööd, kui see on võimalik. Arvan, et ei soovita äiririski, et potentsiaalselt ohtlik inimene tuleb tööle ja nakatab terve kollekiitiv. Leidke paindlikke lahendusi."

Ta ütles ka, et Eesti on haiguse vaates heas seisus. "Avastame rahvaarvu arvestades täitsa hästi positiivseid juhtumeid. Meil ei ole kohapealset levikut ehk tegeleme nakkuse tõrjumisega. Kõik juhtumid on sisse toodud. Inimesed saavad anda proove nii, et kiirabi tuleb võtab need kodust. Tänaseks on üle Eesti mitmed haiglad loomas laboratoorset võimekust proove ise analüüsida. Nakkuskahtlusega inimestel palume mitte haiglate EMOsse pöörduda," toonitas Öpik.