Sotsiaalministeerium: reisija temperatuurimõõtmisest keelduda ei saa 

Ragnar Vaiknemets: Tegemist on andmetega, mis tekivad avaliku ülesande täitmise käigus ning kuuluvad laiemas mõttes riigile, kitsamalt asutusele, kes konkreetset avalikku ülesannet täidab. Arvestades koroonaviiruse levikuga seotud epidemioloogilist olukorda maailmas ja Euroopas ning terviseameti hinnangut, et risk haiguse Eestisse sissetoomiseks on väga kõrge on inimesed seni nii lennujaamas kui sadamas olnud ülimalt koostööaltid ja mõistvad. Suur huvi on olnud jagatavate infomaterjalide vastu, samuti on inimesed vastuvõtlikud nõuannetele enda ja oma lähedaste tervise hoidmiseks reisilt saabumise järgsel perioodil.