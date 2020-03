MÜSTILISED ANOMAALIAD: mitmetes ohustatud riikides koroonaviirus väidetavalt eriti ei levi 

Inimestel võib õigustatult tekkida küsimus, miks on Venemaal tuvastatud vaid veidi rohkem haigestunuid kui Eestis? Kas tõesti pole turistide ühes lemmiksihtpaigas Türgis ühtegi nakatunut? Olukord on kogu maailmas keeruline ning igas riigis erinev. Siiski on kummaline, et paljudes turismipiirkondades on tuvastatud ääretult vähe nakatunuid.