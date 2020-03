VIDEO | KOHTUMINE KREMLIS: Putin otsustas Erdogani alandada 

Videole on lisatud kell, mille järgi Erdogan seisab kinnise ukse taga nõutu näoga poolteist minutit. Seejärel otsustab Türgi president istuda. Varsti pärast seda avaneb uks ja Putin võtab Erdogani vastu.

Kuigi Erdoganil tuli ukse avanemist oodata vaid kaks minutit, peavad Twitteris kommenteerijad eriti alandavaks seda, et Putin lasi Türgi presidendil oodata just nii kaua, et viimane otsustas istuda.