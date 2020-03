Seisukoht | Covid-19 EI OLE viirus! 

Tõsi, eksimine on inimlik. Eriti arvestades, et Hiinast Wuhani linnast alguse saanud ja nüüd juba üle maailma hirmu külvava koroonaviirusega seotud nimed alguses võbelesid, ent siis loksusid paika. Viiruse õige nimi on Sars-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ning selle põhjustatud kopse kahjustav haigus on Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Võrdluseks: samamoodi kannavad erinevaid nimesid HI-viirus ja selle põhjustatud haigus AIDS.

Oma osa segaduse tekkimisel oli Maailma Terviseorganisatsioonil (WHO), mis selle kodulehe andmeil hoidus riskiteavituses kasutamast nime Sars-CoV-2 – küll õilsal eesmärgil, et mitte tekitada tarbetut hirmu Aasias ja mujalgi paikades, mida 2003. aastal enim mõjutas Sarsi-haiguspuhang. Kaks Sarsi-viirust on omavahel küll geneetiliselt seotud, ent siiski erinevad.

Nii viitaski WHO avalikkusega suheldes uuele ohule kui „viirusele, mis põhjustab Covid-19“ (mis on korrektne) või „Covid-19 viirus“ (lühem väljend, aga sisuliselt juba eksitav). Ent WHO kinnitab, ent kummagi nimetusega polnud kavas asendada viiruse ametlikku nime Sars-CoV-2.

Eesti terviseamet tituleeris nii 25. kui ka 26. veebruari pressiteates paraku koroonaviirust haiguse nimega. Ühel päeval helistas seepeale mu kolleeg Õhtulehest ameti kommunikatsioonitöötajale ning teisel päeval kirjutasin ise sama küsimusega: miks nii? Vastus oli, et nad püüavad olla hoolikamad.