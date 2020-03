Kaitseväelane kaebas kaitseväe koolituskulude pärast kohtusse 

Enne koolitusele lähetamist anti kaitseväes tegevväelasena teeninud Kristjanile teada, et koolituskulud on 9956 eurot ja osalemisega kaasneb kohustus jätkata tegevteenistust kahe aasta jooksul – alates koolituse algusest 3. detsembril 2016 – või hüvitama sellega tekkinud kulud proportsionaalselt tegevteenistusajaga.

Kristjan oli nõus osalema. Ta oli tegevteenistuses aasta ja viis päeva ning vabastati seejärel omal soovil. Vabastamise käskkirjas kohustati teda hüvitama koolituskulud – 9956 eurot. Kristjan pöördus kaitseväe juhataja poole vaidega, seejärel halduskohtusse ja kohtu otsuse peale Tallinna ringkonnakohtusse. Viimane leidis mullu oktoobri lõpus tehtud otsuses, et kaitseministri määruse paragrahv, mille alusel arvutati, kui suure osa koolituskuludest kaebaja peab hüvitama, on vastuolus kaitseväeteenistuse seadusega, mille põhjal on tegevväelane kohustatud hüvitama ressursimahuka koolituse kulud proportsionaalselt tegevteenistusajaga. Seetõttu tunnistas ringkonnakohus, et määruse sätted on vastuolus põhiseaduse paragrahv kolmega ja tühistas koolituskulude nõudmise, mis ületab 4909 eurot.