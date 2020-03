MIDAGI POSITIIVSET KA: tuhanded kilpkonnabeebid pääsesid smugeldajate käest 

Kurjategijad toppisid õnnetud kilbilised kottidesse, et neid USAsse ja Jaapanisse edasi toimetada. Sihtkohas oleks ühe isendi eest saanud mustal turul sisse kasseerida kusagil viissada dollarit ehk umbes 435 eurot. Kilpkonnad olid alles õige noored ja seega ka väikesed, neid mahtus ühte kotti tervete peotäite kaupa.

Kilpkonnad avastas lennujaamapolitsei juhusliku kontrollreidi käigus tänu abiks kaasas olnud jäljekoerale. Paraku andis politsei teada, et paljud kilpkonnad olid veepuuduse tõttu väga kehvas seisus. Ilmselgelt panustasid smugeldajad rohkem kvantiteedile kui kilpkonnade elukvaliteedile. Kuigi 150 noort kilpkonna kitsastes oludes paraku ellu ei jäänud, õnnestus neist suurem osa, 2000 ringis siiski ära päästa.

Noor matamata kilpkonn. Foto: Vida Press

Matamata'de välimuses torkab ennekõike silma odakujuline peakuju, mille otsas koon nagu väike oga. Selle pistab ta veest välja, et saaki oodates õhk otse ei saaks. Vees on nad osavad peitjad, jättes mulje, justkui lebaks kivide vahel lihtsalt hunnik lehti. Kilpkonnad elavad peamiselt Amazonase ja Orinoco jõgikondades. Toituvad nad ennekõike kaladest, kelle tervelt alla neelavad. Nende hoidmine koduses akvaariumis on küll võimalik, ent küllaltki keerukas ja kallis. Omapärane välimus teeb kilpkonnast samas kõiksugu eksootiliste elukate huviliste seas hinnalise eksemplari. Kahjuks aga võib huvi matamata'de vastu tihtipeale kurvalt lõppeda, kui seda hakkavad ära kasutama illegaalse äriga tegelevad tüübid.