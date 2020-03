Eesti uudised Koolijuht viiruseohust: „Ega elu ja õppetöö sellepärast seisma jää.“ Asso Ladva , täna, 20:40 Jaga: M

KRISTIINE GÜMNAASIUM: Pühapäeval desinfitseeriti Tallinna Kristiine gümnaasiumi ruume ja õpilased pidid hakkama saama kaugõppega. Foto: Tiina Kõrtsini

„Meie kool on e-õppe ära proovinud, korraldasime e-õppe päeva tervele koolile. Kõik toimis, õpilased said hakkama ja õpetajad said hakkama. Kui vajadus peaks tekkima, siis oleme valmis seda uuesti tegema, ega elu sellepärast seisma jää,“ ei näe Tartu Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi mingit õnnetust selles, kui koolimaja tuleb koroonaviiruse leviku piiramiseks kinni panna.