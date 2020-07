Krimi Politsei leidis Valgamaal kodust lahkunud 78aastase mehe surnukeha Ohtuleht.ee , täna, 14:58 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Politsei sai nädal tagasi teate, et kohalik elanik leidis Valgamaal Koorkülas rabalaukast surnukeha. Selgus, et tegu on tänavu kevadel kodust lahkunud ja kadunuks jäänud 78aastase mehega. Tema surmas pole alust kuritegu kahtlustada.