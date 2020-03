TSITAADIRAHE | Kas Nõmmel veedetud lapsepõlv on süüdi peaminister Ratase rongiarmastuses? 

Neljarealised teed on parteide valimislubaduste stamp, mis aga enamasti esimese asjana koalitsiooniläbirääkimistel maha tõmmatakse, sest raha pole. Tegelikkuses arvavad enamik eksperte nüüdseks, et tuleks ehitada 2 + 1 teid, mille ressursimaht on väiksem, aga Martin Helme vedamisel on praegune valitsus liikumas kindlalt 2 + 2 kursil.