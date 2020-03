Korteriomaniku tükeldanud üürnik: „Mina ei ole maniakk.“ 

„Ei tohi pildistada!“ hüüatab pikk ja kõhetu Nikolai Kuznetsov (43), märgates kohtusaalis olevaid ajakirjanikke ja fotograafe. „Ma ei ole hull inimene. Postimees juba kirjutas minust. Kuidas te aru ei saa, mul on raske olla kohtus,“ rähmab mees. Saalis viibiv politseinik palub Kuznetsovil maha rahuneda. Fotograafid jätkavad tema pildistamist. Kuznetsov tõstab dokumendipataka näo ette, et ennast piltniku eest varjata. „Mina ei ole maniakk!“ hüüab ta. Kuznetsov pöördub advokaadi poole, et too teda aitaks. Kaitsja möönab seejuures, et tegu on avaliku kohtupidamisega. Pole midagi teha. Kui tsirkus on küllaltki kaua kestnud, palub Kuznetsovi valvav politseinik fotograafidel siiski saalist väljuda. „Võta käerauad ära!“ palub kohtualune seejärel. „Ei võta, sa oled praegu närviline,“ keeldub seadusesilm.