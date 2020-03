Eesti uudised VÄRSKE UURING: minimaalne ülalpidamiskulu lapse kohta on 172 eurot Kristiina Tilk , täna, 16:37 Jaga: M

Värske uuring kinnitab, et seni seadusega paika pandud elatis, mille miinimumpalga kasv kergitas tänavu 292 euroni, on liialt kõrge. Analüüsi tulemuste põhjal on minimaalne lapse ülalpidamiskulu 172 eurot ühe vanema kohta. Foto: Ohtuleht

Miinimumelatise küsimus on avalikkuses tekitanud diskussiooni juba mõnda aega. Lapsest lahus elav vanem kohustub tasuma elatiseks pool miiniumpalka, mis kehtiva korra järgi on 292 eurot kuus. Teist sama palju peab panustama last kasvatav vanem. Elatise maksjate meelest on summa ebaõiglaselt kõrge. Sama on leidnud riigikohtu kohtunikud.