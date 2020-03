Vambola Paavo | Viirusepaanika pole vajalik 

Ainult et ühel hetkel on uudisväärtus kadunud ja inimesed muutuvad ükskõikseks. Tavakodanik ei tohiks möllu ja paanika keskel viirust karta. Hüsteeria õhutamist pole kellelegi vaja. Pingviinide paraadi kleidiralli sai läbi, EKREt ja valitsust lõpmatuseni ei sõima, erakondade reitingud ka ei müü ja valimised on kaugel. Ei ole skandaale. Jääbki üle koroonaviirus.

Ära paanitse

Mäng on läinud selgelt üle võlli. Maailmas sureb igal aastal grippi miljoneid inimesi, sama lugu on aidiga. Lisame juurde veel narkosurmad. Koroonaviirus kahvatub kõige kõrval. Küll aga võib liigne hüsteeria olla ühel hetkel probleemiks riigile.

Loogikavastane on ametnike lähenemine, kui soovitatakse kõikidel välismaalt tulijatel kaheks nädalaks koju jääda. Kes hakkab siis vahepeal nende tööd tegema või neid asendama? Sellele soovituse andjad ei mõtle. Kuidas peavad käituma eraettevõtted, politsei, päästeteenistus ja arstid? Tööle jääjatele langeb ju topeltkoormus. Mis see kõik maksma läheb?

Paanika tekitab majanduselegi kahju. Selle all kannatavad ennekõike turismi- ja transpordisektor. Kui välismaal loetakse, et Eestis on pandeemia, ei tule siia ükski turist. Hotellid, restoranid ja spaad jäävad tühjaks. Raha jääb saamata ning kokkuvõttes peavad hakkama firmad töötajaid koondama. Seda me aga ju ei soovi.

Peaminister peaks praegu võtma südame rindu ja esinema avalikkuse ees pikema selgitusega, maandama pingeid ja kutsuma üles arukusele. Olema ühiskonnas siduja. Tuleb öelda lühidalt ja selgelt: lõpetame hüsteeria ja elame rahulikult edasi. Rõhugem mõistusele ja vaoshoitusele. Sellest peavad lähtuma oma kajastustes ka ametnikud.

Kodanikel tuleks säilitada rahu, sest viimnepäev pole käes. Ühe iraanlasega juhtunu ja nakatanut sõidutanud liinibussi ning paari lennureisija juhtumite põhjal ei saa üldistada, nagu olekski meil kõik nii. Puutume ju iga päev bussis, tänaval, trammis ja kaubakeskuses kokku inimestega, kellel pole otsa ette kirjutatud, et ta on viirusekandja, palun hoidke eemale. Kevadtalv ongi igasuguste viiruste ja nakkuste kõrgaeg. Koroonaviiruse põhjustatud tõbi on lihtsalt tavalisest gripist ägedam.