Juhtkiri Juhtkiri | Kelle huvisid teenib töötukassa? Ohtuleht.ee , täna, 16:09 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Hiljuti lahvatanud vaidlusealge selle üle, kas laiendada töötutoetust ka vabatahtlikult töökohta vahetajatele või alandada hoopis töötuskindlustusmakset on igati tervitatav. Rahulolematus töötukassa tegevusega on kui hõõguv tuli tuha all, sest makse on üsnagi soolane ning valitsus kinnitas pikemate aruteludeta tervelt järgmiseks neljaks aastaks jällegi 2,4 protsendi suuruse maksemäära. Mullust 1407 euro suurust keskmist palka arvestades tähendab see töötajale kehtiva 1,6 protsendi puhul 22,5 eurot kuus ja 270 eurot aastas, mis pole sugugi väike summa – arvestades, et enamik maksjaist ei saa sealt kunagi sentigi tagasi.