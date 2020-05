Tupe lõtvumine pole probleem, mida ei saaks lahendada 

Kuigi see on väga suur arv, välditakse tihti kõnealusel teemal rääkimist. Tavapäraseks on kujunenud ka arvamus, et see on paramatus, mille vastu ei saa võidelda – tegelikkus on hoopis midagi muud. Alates möödunud aastast on Tallinnas ja Tartus võimalik käia protseduuril, mis on mõeldud tupe ja väikeste vaagnapõhjalihaste pinguldamiseks. Tegemist on üha enam populaarsemaks muutuva protseduuriga, mida on nüüdseks juba arvestatav hulk naisi proovinud.