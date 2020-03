ÕL VIDEO | Eesti Panga agar masin hävitab mõnes kuus üle miljoni rahatähe! 

„Masina töökiirus on väga, väga suur,“ rõhutab Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve, märkides, et see sõltub õhuoludest ja teistest kõrvalteguritest. „Meie masin kontrollib, töötleb, hindab kolmkümmend pangatähte sekundis. Kui meil masinat ei oleks, peaks olema umbes nelikümmend kolleegi, kes suudaks selle töö ära teha näppude vahel.“