SAKSA JUHTIV VIROLOOG: dramaatiline koroonalaine saabub sügisel 

Christian Drosten usub, et suvel võib praegu kogu maailmas järjest suuremat segadust tekitav koroonaviirus Sars-Cov-2 järele anda, kuid ründab uuesti ja veel suurema jõuga sügisel. Siis on oodata nakatumisohu dramaatilist suurenemist ning selle viiruse tekitatud kopsuhaiguse Covid-19 juhtumite plahvatuslikku kasvu koos paljude surmajuhtumitega.

Professor Drosteni arvates peatub uue koroonaviiruse Sars-CoV-2 epideemia tõenäoliselt alles siis, kui haiguse on läbi põdenud 60 - 70% riigi elanikest. Ka Suurbritannias prognoosivad eksperdid, et uus haigus Covid-19 võib viia rivist välja viiendiku tööjõust ning halvimal juhul nakatub kuni 80% elanikkonnast, vahendas hiljuti Daily Mail.

MURES: Saksa juhtiv viroloog Christian Drosden arvab, et koroonaviirus ründab meid uue jõuga sügisel. Foto: Imago/Scanpix

Drosteni sõnul peab Saksamaa hakkama kiiresti sügiseks valmistuma. Praegu on riigis intensiivravis 28 000 voodikohta, millest üle 80% on hõivatud. Seetõttu tuleks intensiivravis voodikohtade arvu kindlasti suurendada.

„See ei ole paanika õhutamine, mida mulle mõnikord on ette heidetud. See ei ole õudusstsenaarium, vaid reaalsus, kui koroonaviirus hakkab kiiresti levima,“ rõhutas professor Christian Drosten. Ta lisas, et me seisame praegu silmitsi enneolematu ohusituatsiooniga ega suuda ette näha, mida see tähendab. Aega planeerimiseks ja investeeringuteks ei ole jäänud palju.