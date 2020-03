PENSIONIREFORM: riigikogu annab presidendile passiiv-agressiivse vastulöögi 

Valitsus sidus teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise enda usaldusküsimusega ning koalitsiooni häältega läks see 29. jaanuaril 56 : 45 läbi. President Kaljulaidil oli aega seadust vaagida kaks nädalat, kuid ometi piisas talle vaid üheksast päevast, et jõuda järeldusele: teise samba reform on põhiseadusega vastuolus. „Ma ei lähe seda poliitiliselt vetostama, kohe kindlasti mitte,“ lubas president, et tema otsus pole seotud isikliku arvamusega.