VALUS KOROONAHOOP: aktsiaturud on tugevas languses. Majandusekspert pensionifondidest: „Pihta saavad kõik.“

Aktsiaturu muutuste tuules suurt üleminekut konservatiivsematele fondidele Lang ei usu: „Seda võib esineda, aga usun, et mitte massiliselt.“ Äripäeva börsitoimetuse juhi sõnul peab arvesse võtma ka seda, et neil, kes on olnud agressiivsetes fondides, on kust kukkuda. „Inimestel, kes on olnud viimased 10 aastat konservatiivsetes fondides, on lõppkokkuvõttes seis oluliselt kehvem kui neil, kes on usaldanud agressiivseid ja passiivseid fonde,“ rahustab Lang. Vaatamata sellele, et nad saavad praegu oluliselt vähem pihta, pole neil suurt tootlust all ning pikas perspektiivis on agressiivsetel investoritel läinud oluliselt paremini.