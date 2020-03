Maailm VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 115 riigis. Itaalias juba 631 ja Iraanis 291 surnut. Merkel: Saksamaal nakatub 60–70% elanikest Aadu Hiietamm, Margus Järv, Greete Kõrvits , eile, 19:45 Jaga: M

LIIKLUSPIIRANGUD: Itaalia politseinikud ja sõjaväelased kontrollivad Milano raudteejaamas reisijate õigusi. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Maailmas suurt segadust külvava koroonaviiruse Sars-CoV-2 põhjustatud kopsuhaiguse Covid-19 ohvrite arv kasvas teisipäeva õhtuks 4264-le. Väljaspool Mandri-Hiinat on enim surmajuhtumeid registreeritud Itaalias ja Iraanis, vastavalt 631 ja 291. Itaalias lisandus 24 tunniga 168 ja Iraanis 54 surnut. Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles teisipäeval kristlike demokraatide parlamendifraktsiooni istungil, et praeguste prognooside järgi nakatub 60–70% sakslastest. Tervishoiuminister Jens Spahn lisas, et 80% nakatunute puhul möödub haigus sedavõrd kergelt, et nad seda ei märkagi.