VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 115 riigis. Itaalias juba 463 ja Iraanis 291 surnut

Võitluseks viiruse leviku vastu pandi Itaalia valitsuse otsusega riigi põhjaosas alates pühapäevast 16 miljonit inimest kuni 3. aprillini karantiini. Esmaspäeva hilisõhtul andis Itaalia peaminister Giuseppe Conte andis teada, et seni vaid haiguspiirkonnas kehtinud karantiin laieneb teisipäevast kogu riigile. Keelatud on avalikud kogunemised ja isegi liiklemine, kui tegemist pole just hädaolukorra, kaubatranspordi või tööleminekuga. Suletakse ka kõik suusakuurordid.