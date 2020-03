METSAVANA: kevad jääb tänavu hiljaks  

Arvo Saidla tunnistab, et loodus on soojast talvest mõnevõrra segaduses. Eriti on talle silma jäänud linnud, kes mõnevõrra kaootiliselt metsast välja liiguvad ja käivad tema koduõuel süüa küsimas. Metsavana sõnul seepärast aga midagi hullu ei juhtu – linnud, loomad ja taimed kohanevad temperatuurimuutusega kiiresti.

Samal teemal Ilm ja loodus ÕL VIDEO | ENNÄE IMET: vahtramahl on juba valla! „Puu on omadega natukene sassis.“ Metsavana kinnitusel ei tähenda aga praegune ilm kaugeltki kevade saabumist. Otse vastupidi: ilmatarga hinnangul jääb kevad tänavu hiljaks. Ja veel hilisemaks kui möödunud aastal. Metsavana arvutuste järgi peaks kevadsoojus kohale jõudma 20. aprilli paiku. Saidla ütleb, et märtsi lõpus on oodata lühikest perioodi, kus päeval paistab päike, ent öösel on kuni kümme kraadi külma.

Tänavune talv on siiamaani olnud erakordselt soe ja praegu pole põhjust arvata, et see ka lähiajal muutuks. Keskkonnafüüsik Marko Kaasik ütleb, et detsembri, jaanuari ja veebruari kokkuvõttes on see talv kindlalt viimase poolteise sajandi kõige soojem. „Tartus ja hiljem Tõraveres on ilmavaatlusi tehtud alates 1866. aastast ja selle aja jooksul ei ole ligilähedaseltki nii sooja talve olnud,“ tunnistab ta. Kuude kaupa eraldi võetuna oli ka jaanuar aegade kõige soojem, sest erinevalt kõigist varasematest soojadest talvedest ei olnud tänavu üldse arktilise külma õhu sissetunge. Ka detsember ja veebruar olid erakordselt soojad, kuigi mõnedel talvedel on need kuud olnud veel soojemad.

Kaasiku sõnul on tänavune talv esimene teadaolev, mil Tartus ja Eesti mandriosas mõõdeti kõigi kolme kuu keskmised temperatuurid soojakraadides. „21. sajandi algusest alates on nii talved kui ka suved, tõsi küll, vähemal määral, soojemaks läinud ja nüüd me tunneme kliima kiiret muutumist juba igapäevaelus,“ möönab keskkonnafüüsik. Küll aga ütleb ta, et tänavune soe talv ei tähenda, et nüüd on ka tulevikus nõndaviisi – Eestis on ilm väga muutlik ja seda ei muuda miski. „Aga soojad talved, nagu nägime, on senisest veel soojemad ja külmad talved ei ole enam nii külmad. Ka märts jätkub keskmisest märgatavalt soojemana. Tuuliseid ja pilviseid sügise moodi ilmu on rohkem kui märtsis tavaliselt, aga nii nagu veebruaris, on ka märtsis oodata lühiajalisi külmenemisi, mille ajal võib ka veel mõni lumesadu tulla,“ räägib Kaasik.