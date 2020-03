Välisministeerium: karantiinialadelt saavad haigusnähtudeta turistid koju tulla 

Karantiinitsoonidest väljumine toimub läbi vastavate kontrollpunktide ja turistidel on lubatud koju pöördumiseks tsoonist väljuda. Hinnata tuleb aga enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit, see tähendab, et palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada kiirabi telefonil arstiabi saamiseks. Riskipiirkonnast lahkunutel tuleb end 14 päeva karantiinis hoida ja jälgida oma kehatemperatuuri.



Tsoonis olles palub välisministeerium inimestel järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Tsoonisiseselt võib samuti esineda liikumispiiranguid ning liikumine toimub hädavajadusel, st arstiabi saamiseks, poes- ja apteegis käimiseks jms.



Rrongid ja lennukid liiguvad karantiinitsooni tavapäraselt, aga tsoonist lahkumiseks tuleb oma reisi põhjendada alalisse elukohta või kodumaale tagasipöördumisega.