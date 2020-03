Eesti uudised RAEKOJA PLATSI SALAPÄRANE KUNINGAS: toidukriitikute põlguse pälvinud restorane peab astroloogiahuviline itaallane Henry Linnard , täna, 19:33 Jaga: M

RAEKOJA PLATSI TURISTILÕKS: Need viis Raekoja platsi restorani on reisiportaali Tripadvisor järgi Tallinna restoranide edetabeli tagumise otsa tegijad. Hinna ja kvaliteedi suhte järgi võiks asukohta arvesse võttes neid isegi turistilõksudeks pidada. Seda tunnistab ka restoranide tegevjuht, kes lubab olukorda parandada. Pildil on Old Estonia ja Revalia aadressil Raekoja plats 8. Foto: Erki Pärnaku

Itaalia ärimees Alberto Lovati on Eesti itaallaste kogukonnas tundmatu. Tema nimi on võõras ka inimestele, kes Tallinna vanalinnas restorane peavad. Samas kuulub Lovatile Eesti turismiäri kuumimas punktis kõige magusamatel pindadel kuus söögikohta, mis pälvivad toidukriitikutelt hävitavaid hinnanguid. Kes on see üle kümne aasta Eestis tegutsenud salapärane ärimees?