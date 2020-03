Koroonaviirus: Itaalia sunnib neljandiku elanikest karantiini 

Nädalalõpuks oli Itaalias avastatud koroonaviirusest põhjustatud kopsuhaigus Covid-19 tuhandetel inimestel, nentis peaminister keelde põhjendades. Kokku on haigestunuid kuue tuhande ringis, surnuid on üle 230. Itaaliast on tõbi levinud teistesse Euroopa riikidesse, ka Eestisse.

Ajalehes Corriere Della Sera kirjutas Milano ülikooli professor Massimo Galli, et koroonaviirus võis Itaalias levida juba jaanuaris ja esimene haigestunu ei pruukinud arugi saada, et on tõbine. Praegu arvatakse, et haiguslaine algas provintsipealinna Lodi ümbruses. See kaunis ajalooline linn asub Lombardias Adda jõe läänekaldal. Elanikke on seal 45 000 ringis.

Jaanuaris märgati Lodis tavatult palju kopsupõletikujuhtumeid, mida toona ei osatud küll veel koroonaviirusega seostada.

Koroonaviirus on levinud juba umbes sajas riigis. Ühendriikide presidenti Donald Trumpi süüdistas opositsioon selles, et ta lasi San Francisco lähedal ookeanis loksuda kruiisilaeval Grand Princess 3533 inimesega pardal. Seal leiti viirus 21 inimesel ja Trump olla tahtnud laeval randumine keelata, et maismaal nakatunute arv ei tõuseks.

Pärast neid süüdistusi sai laev eile loa maabuda Oaklandis.

Kruiisilaev Costa Fortuna rohkem kui 2500 inimesega pardal on karantiinis Tais. Vahepeal keelati maaletulek ka ühelt kruiisilaevalt Norras, kuid näib, et viirusekahtlustus ei pidanud paika.

Viirusega halvad lood ka Eesti lähiriikides