Taavi Libe | Aktivistid, ärge laske koroonakriisil raisku minna! 

Itaalia valitsuse otsus panna 16 miljonit inimest karantiini tekitab esmapilgul eetilise dilemma. Kuidas on võimalik demokraatlikus ühiskonnas võtta süütutelt inimestelt liikumisvabadus ning koos sellega vabadus enda saatuse üle otsustada? Pigem meenutab see midagi, mis kuulub kommunistliku režiimi juurde. Eks kuulubki ning mis seal salata – tundub, et see toimib edukalt. Eurooplaste jaoks elementaarsetena tunduvatesse inimvabadustesse üsnagi loominguliselt suhtuv Hiina on oma ekstreemsete karantiinimeetmetega suutnud koroonaviiruse leviku kontrolli alla saada.

Vabadustesse sekkumisega lepitakse

Viimaste andmete põhjal lisandus Hiinas viirusekandjate loetelusse 99 uut nime. Veel nädal tagasi oli igapäevane arv 2000 kandis. Lääne ühiskonna poliitilised liidrid ja juhtivad viroloogid on Hiinale viirusega tegelemise eest tublisti kiitust puistanud. Nojah, karmid ajad nõuavadki karme meetmeid, aga võin kihla vedada, et kui Hubei provintsi kõige rängemate karantiinimeetmete all kannatanud inimeste lugudest õnnestuks ühel hetkel vändata eepiline katastroofifilm, siis jääksid postapokalüptilised linateosed maailma suurlinnu hävitavatest tulnukatest ja hiidsisalikest reaalsest elust mahakirjutatule alla.

Tegelikult läheb koroonapaanika ju mõne aja möödudes üle. Nii kindlalt, et ma ei viitsi hakata isegi kolm korda üle õla sülitama, et oma väite ärasõnumist välistada. Samas tundub mulle kummaline, et kliimaaktivismi laineharjal kipuvad kliimaneutraalsuse ja planeedi päästmise eest võitlevad tegelased head kriisi raisku laskma. Mastaapsemalt vaadates näitab nii Hiina kui ka Itaalia riiklikult karm karantiinipoliitika, et õige asja nimel on rahvas valmis alla neelama „suure venna“ sekkumist inimvabadustesse ning enamgi veel – nende piiramist.

Kui läheneda valdkonnapõhiselt, siis annab koroonakriis hea võimaluse küsida, kas teatud traditsioonide või mugavustundega seotud nähtustel on ikka tänapäeval ratsionaalset väärtust või tuleks need ümber mõtestada. Eesti koroonasaaga senine kõige markantsem juhtum on vaieldamatult Kristiine gümnaasiumi sulgemine kaheks nädalaks – pärast seda, kui kriisipiirkonnast naasnud õpilasel tuvastati viirus.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps teatas seepeale, et kooli ajutises sulgemises ei maksa näha erilist traagikat, sest elektroonilised lahendused ja õpikeskkonnad võimaldavad haridust andma kaug- ja koduõppe vormis. Väga tore, et meil on olemas sellised lahendused, kuid miks pole ilma koroonata tõsiselt liigutud selles suunas, et vähendada laste koolimajas viibimise aega? Ometi seisame pidevalt silmitsi uuringutega, mille väitel on lapsed pikkade koolipäevade tõttu kimpus stressiga – koolikiusust rääkimata. Kasutame siis innovatsiooni ning võimaldame koolilastele logistiliselt lihtsamat elu.

Võistlused tühjade tribüünide ees