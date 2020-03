PILTUUDIS | Tuhala Nõiakaev meelitas mehe end veega karastama 

Fotol on näha, kuidas üks mees on otsustanud kaevu ronida ja end seal nõidusliku veega karastada.

Tuhala Nõiakaev on alati inimesi kohale meelitanud, kuid senini on asi piirdunud vaatamisega. Tegu on ju ikkagi ajutise ja erilise tõusuallikaga Nabala-Tuhala looduskaitsealal, kus maa-alusel jõel hakkab vett üle ajama suurvete ajal ning ,,keema" 100 liitrit sekundis siis, kui jões vee vooluhulk on vähemalt 5000 liitrit sekundis.