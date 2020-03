VIDEO | 6 HUKKUNUT, 28 TEADMATA KADUNUD: Hiinas varises kokku hotell, mida kasutati koroonapatsientidega kokkupuutunud inimeste majutamiseks

Hiina kommunistliku partei ajalehe teatel jäi rusude alla lõksu 71 inimest, kellest samal päeval suudeti päästa 35. Pühapäeval avaldati, et hukkunud on kuus inimest, vahendavad BBC ja The Guardian.

Sotsiaalmeediasse postitatud videodelt on näha, kuidas päästetöötajad üritavad rusude alt inimesi välja aidata. Kohalike võimude teatel on sündmuskohal vähemalt 150 päästjat.

Varing toimus kohaliku aja järgi kell 19.30 (Eesti aja järgi 13.30) ning praeguseks pole teada, mis selle põhjustas.

Üks tunnistaja rääkis Hiina meediale, et oli parajasti õhtust sööma, kui kuulis valju pauku. "Arvasin, et see oli plahvatus. Alles siis, kui rõdule jooksin, nägin, et hotell oli kokku varisenud."

2018. aastal avatud 80toalist Xinija Express hotell oli võimude sõnul karantiiniasutus, mida kasutati koroonaviirusesse nakatunud inimestega kokkupuutunud kohalike majutamiseks.

Hiinas on koroonaviirusesse nakatunud üle 80 000 inimese, kellest on surnud 3070. Laupäeval teatas Hiina 99 uuest patsiendist, andes lootust, et viiruse levik on vähenemas. Viimati lisandus nii vähe uusi koroonaviirusesse nakatunuid 20. jaanuaril.