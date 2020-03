Välisministeerium uuendas seoses koroonaviiruse levikuga reisisoovitusi 

Välisministeerium paneb inimestele südamele, et kui tõesti otsustatakse reisida ohu- või riskipiirkonda, tuleks mõelda tagavaraplaanid ohuolukorra vältimiseks või sellest väljatulemiseks. Ohu- või riskipiirkonnas on ka välisministeeriumi konsulaarabi tagamine raskendatud. Samuti on oluline riske võttes hoolida ja arvestada enda ning teiste tervisest. Samuti ei tasuks puhkuseplaanide planeerimisega hetkel kiirustada, kuna viirus on veel levimas.