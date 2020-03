Vahva lugu kurjast ketikoerast, kes on nüüd hellust täis nunnupall! 

Täna saime suurepäraseid videoid, mis näitavad, kuidas kunagi kole kuri ning agressiivne koer on muutunud õrnust täis mõmmikuks. Nähtub nendest sedagi, et oh sa imet, kutsul on jalas uhked karustatud püksid ja üleüldse on ta nüüd hästi koheva karvaga, teda hellitatakse ning jagatakse ohtralt paisid.