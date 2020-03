Eesti uudised Arstiteadlane: Eestis on suur risk koroonaviiruse ulatuslikuks levikuks, meil puudub immuunsus Marvel Riik , täna, 12:24 Jaga: M

Tartu ülikooli immunoloog Pärt Peterson. Foto: Erakogu

Tartu ülikooli immunoloog Pärt Petersoni sõnul puudub praegu teaduslik selgitus, miks koroonaviirus noortele külge ei hakka, küll aga vanematele inimestele. „Kindlasti on vanemad inimesed üks riskirühm. Nende hulgas on seni teadaolevalt haigus olnud raskekujulisem ja ka surmajuhtumid on peamiselt olnud üle 70aastaste seas,“ ütles Peterson Õhtulehele. Tema hinnangul on Eestis suur risk viiruse laiaulatuslikuks levikuks.