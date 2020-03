KOROONAVIIRUS LEVIB KIIRESTI: 3562 surnut ja ligi 106 000 haigestunut, Itaalias lisandus laupäeval 1247 haigusjuhtu

Ristluslaev Grand Princess Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi tuntud epidemioloog, professor Joacim Rocklöv hoiatas agentuurile TT antud intervjuus, et kuna selle viiruse jaoks puudub immuunsus ja ravim, siis kestab levik pikka aega ning puudutab suurt osa Rootsi elanikest. Rocklövi sõnul puudub praegu viiruse levikust selge ülevaade ning nakatunuid on tegelikult registreeritutest rohkem.

Haigusjuhtumeid on laupäeva õhtuks 99 riigis. Väljaspool Mandri-Hiinat on suuremad haiguskolded Lõuna-Koreas, Itaalias, Iraanis ja Jaapanis. Kokku on Mandri-Hiinas diagnoositud üle 80 600 ja väljaspool seda üle ligi 25 000 haigusjuhtumit. Tervenenud on seni 58 600 inimest.