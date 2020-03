KOROONAVIIRUS LEVIB 104 RIIGIS: 3802 surnut ja ligi 110 000 haigestunut. Itaalia pani 16 miljonit inimest karantiini. Soomes 24 haigusjuhtu

Haigusjuhtumeid on juba 104 riigis. Väljaspool Mandri-Hiinat on suuremad haiguskolded Lõuna-Koreas, Itaalias, Iraanis ja Jaapanis. Kokku on Mandri-Hiinas diagnoositud 80 700 ja väljaspool seda ligi 29 000 haigusjuhtumit. Tervenenud on seni ligi 61 000 inimest.